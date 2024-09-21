Волонтер рассказала, как жители соседних городов спасали атакованных ВСУ жителей Торопца

Неравнодушные жители Твери, Великих Лук, Западной Двины, Нелидово, а также многих других населенных пунктов взяли на себя помощь пострадавшим от недавней украинской атаки жителям Торопца, рассказала в беседе с РИА Новости волонтер Юлия Бурлакова.

Напомним, в минувшую среду ночью в Торопце были зафиксированы серия мощных взрывов после атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков вражеских дронов возник пожар. Губернатором региона Игорем Руденей была объявлена экстренная эвакуация местного населения.

По словам Бурлаковой, простые россияне самостоятельно организовали сбор помощи жителям Торопца.

«В эти страшные для нашего города дни объединились люди и стали родными не только в нашем городе, но и с других соседних городов, наших районных городов», — рассказала она.

Волонтер в продолжение темы призналась, что сама из Нелидово, что рядом с Торопцом. Она практически выросла в этом городке, и он для нее очень дорог.

«Помощь самая разная. Кому-то нужны были антисептики и перевязочные материалы, потому что люди стали разгребать (разбитые — прим. ред.) стекла, которые повылетали у всего города. И соответственно начались сразу порезы, повреждения, аптеки закрыты, не у всех дома все это сразу имелось. И поэтому тут же приходили на помощь волонтеры», — добавила собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жители Торопца сравнили взрывы после атаки ВСУ с ядерным грибом.