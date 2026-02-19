Волонтер Торгашина выявила системные ошибки в поисках семьи Усольцевых

Волонтер поискового отряда Светлана Торгашина, принимавшая участие в поисках семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, проанализировала работу поисковиков и выявила ряд системных ошибок.

В интервью изданию NGS24 она отметила, что на начальном этапе усилия волонтеров были разрозненными и несогласованными, а масштаб бедствия оказался беспрецедентным — ранее поисковика не приходилось сталкиваться с задачами такого уровня.

Главной проблемой Торгашина назвала стремление каждого участника проявить свою значимость. Вместо того чтобы действовать как единый механизм, люди тянули одеяло на себя, что приводило к путанице и потере драгоценного времени.

«Управление и распределение задач должны происходить под руководством одного компетентного человека. Это помогло бы избежать недоразумений в первой, самой важной фазе операции», — подчеркнула волонтер.

После первых поисков был организован штаб для разбора ошибок, но первые дни, когда шансы найти людей живыми максимальны, оказались смазаны. Добавила сложностей и человеческий фактор.

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталин признался, что не сразу забил тревогу, потому что его отчим часто уходил в тайгу без предупреждения. Родители не были привязаны к работе и вели свободный образ жизни, поэтому задержка в несколько дней никого не насторожила.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в однодневный поход к скале Буратинка в районе Минской петли и не вернулась. Позже дроны с тепловизорами фиксировали тепловые аномалии в районе их исчезновения, но найти людей до сих пор не удалось.

