Волонтера на Олимпиаде в Париже нашли мертвой

Тело 21-летней девушки-волонтера, работавшей на Олимпиаде, обнаружили в Париже в ночь с понедельника на вторник. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила французская газет Parisien.

По данным СМИ, главным подозреваемым по делу проходит другой волонтер, который состоял в отношениях с погибшей более двух лет. Журналисты также отмечают, что на левой стороне головы девушки обнаружена большая гематома, на шее глубокая рана.

Французские представители порядка задержали главного подозреваемого в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина пытался наложить на себя руки после убийства коллеги.

Мать жертвы заявила о ее пропаже еще 11 августа, сразу после окончания церемонии закрытия Олимпиады.

Всего на парижской Олимпиаде были задействованы 45 тысяч волонтеров из 175 государств. Игры проходили с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпийских играх-2024 перепутали флаги на награждении боксеров: организаторы подняли флаг Таиланда вместо флага Таджикистана.