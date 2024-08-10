Новый казус: на Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

Организаторы Олимпийских игр-2024 вновь перепутали флаги. На этот раз конфуз произошел на церемонии награждения призеров турнира по боксу в весовой категории до 92 килограммов.

Победителем в этой дисциплине стал узбекский боец Лазизбек Муллажонов. Серебряную медаль забрал представитель Азербайджана Лорен Альфонсо. Третье место завоевали Эммануэль Рейес из Испании и Давлат Болтаев из Таджикистана.

Во время награждения представителя таджикской республики был поднят флаг Таиланда вместо флага Таджикистана.

Это уже не первый подобный случай на Олимпиаде в нынешнем году. Накануне во время трансляции организаторы перепутали флаги России и СССР.

Так, в графике, который демонстрировал мировые и олимпийские рекорды в метании молота, был показан флаг СССР рядом с именем Юрия Седых, который установил мировой рекорд в 1986 году. Напротив имени Сергея Литвинова, олимпийского рекордсмена 1988 года, ошибочно выставили флаг РФ.

Ранее сообщалось, что российским журналистам не дали сфотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебром Игр.