Волонтеров исключили из поисков семьи Усольцевых в горах Красноярского края

Поисково-спасательная операция по обнаружению семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в труднодоступном районе Красноярского края, перешла в новую, особую фазу. С 12 октября 2025 года к работам в Кутурчинском Белогорье привлекаются исключительно добровольцы, обладающие узкоспециализированной подготовкой. Такое решение было принято руководством добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в связи с резким усложнением оперативной обстановки.

Ключевой причиной ужесточения требований к участникам стало значительное увеличение рисков для жизни и здоровья. Погодные условия в горной местности продолжают неуклонно ухудшаться, что делает передвижение без специальных навыков крайне опасным. Кроме того, основное внимание сейчас сосредоточено на обследовании наиболее труднодоступных участков, куда невозможно добраться без профессионального альпинистского опыта. «Из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест на поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму», — сообщили представители пресс-службы отряда «ЛизаАлерт».

От волонтеров, которые планируют присоединиться к операции на данном этапе, требуется не только подтвержденная квалификация, но и полное соответствие экипировки высоким стандартам безопасности. Каждый участник должен иметь при себе специальное горное снаряжение, в частности «кошки» — металлические приспособления с шипами, которые крепятся на обувь для уверенного передвижения по обледенелым и заснеженным склонам. Также в список обязательных требований входит наличие навыков организации ночевки в суровых горных условиях и легального оружия для защиты от диких животных.

Масштаб проведенной до сих пор работы свидетельствует о беспрецедентных усилиях поискового сообщества. За время операции, которая продолжается уже несколько дней, в ней успели принять участие более полутора тысяч добровольцев, не считая профессиональных спасателей. Общими усилиями был обследован огромный участок дикой природы: совокупный километраж, пройденный поисковыми группами, превысил отметку в 4500 километров.

