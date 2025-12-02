Волонтерское движение в Рязанской области объединило свыше 105 тыс. человек

Волонтерское движение в Рязанской области превратилось в настоящую социальную силу. На сегодняшний день в регионе официально действует более полутора тысяч добровольческих организаций, которые объединяют свыше 105 тыс. неравнодушных людей. Эта огромная энергия направляется на решение самых разных задач, от помощи нуждающимся до благоустройства городской среды, формируя особую атмосферу взаимопомощи. Об этом сообщает издание 7info.

Одной из ключевых площадок, где эта энергия находит выход и признание, стал ежегодный городской конкурс «Рязань — территория добра». Проводимый с 2013 года, он задуман не просто как соревнование, а как инструмент развития. Его цель — выявить самые активные и эффективные волонтерские отряды, дать им возможность обменяться опытом и вдохновить на новые дела молодежь. В этом году за звание лучших боролись 45 команд из школ, колледжей и вузов города, 27 из которых прошли в очный этап.

Конкурсная программа была построена так, чтобы продемонстрировать не только уже совершенные добрые дела, но и потенциал команд. Участники проходили через творческую самопрезентацию, представляли свои проекты на интерактивной ярмарке, соревновались в интеллектуальном баттле и решали практические кейсы. Такие испытания позволили оценить сплоченность, креативность и умение волонтеров находить нестандартные решения для социальных проблем.

Прямым следствием подобных мероприятий становится качественный рост самого добровольческого сообщества. Команды получают мощный стимул для развития, а лучшие практики тиражируются, поднимая общий уровень волонтерской работы в городе. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря, а победители и призеры получат не только дипломы и призы, но и что, возможно, важнее — экспертную и методическую поддержку от организаторов.

Таким образом, итогом становится устойчивая экосистема добра. Конкурс выступает не разовым событием, а системным элементом, который выявляет лидеров, задает стандарты качества и создает сообщество единомышленников. Тысячи рязанских волонтеров получают признание и новые инструменты для своей работы, а город — надежного партнера в решении социальных задач, чья роль с каждым годом становится только значимее.

