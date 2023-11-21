Волонтеры и студенты Подмосковья отметили сто дней до старта Всемирного фестиваля молодежи

Волонтеры, молодогвардейцы и студенты из Жуковского округа отметили 100 дней до старта Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте на территории федерального образовательного центра «Сириус» в Сочи. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«350 человек отправятся в Сочи в составе подмосковной делегации, а еще 90 наших волонтеров будут помогать в проведении фестиваля. Также Подмосковье вошло в число тех регионов страны, куда приедет иностранная молодежь, чтобы поближе познакомиться с историей, культурой и обычаями России. Мы сможем рассказать и показать, чем славиться наше любимое Подмосковье!» — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Пройти регистрацию для участия в фестивале можно здесь, она продлится до начала декабря. После подачи заявки кандидаты должны будут сформировать портфолио в личном кабинете и указать сферу деятельности, достижения, проекты и интересы, составить эссе по теме фестиваля и записать видеовизитку. Отметим, что впервые за время проведения мероприятия принять участие в нем могут подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.