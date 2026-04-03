В Химках прошел межмуниципальный педагогический слет

В Химках на базе школы «Триумф» состоялся межмуниципальный педагогический слет «Реализация регионального проекта „Математические классы Подмосковья“, его провели при участии Эффективной методической службы. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками мероприятия стали более 100 учителей математики и руководители образовательных организаций из городских округов Долгопрудный, Лобня, Мытищи. Они посетили открытые уроки, приняли участие в проектной сессии по вопросам методического сопровождения учителя. Проект направлен на повышение уровня математической подготовки школьников, а также формирование новой образовательной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.