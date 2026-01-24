Волонтеры из Химок приняли участие в фестивале «Твои таланты так нужны планете» вместе с российскими звездами

Добровольцы из Химок — воспитанники военно-патриотического отделения «СОВА» и движения «Волонтеры Подмосковья» — приняли участие в шестом международном благотворительном фестивале «Твои таланты так нужны планете», сообщила пресс-служба администрации городского округа. Идея проекта — показать, как искусство и творчество способны стирать любые границы.

Фестиваль объединил на одной творческой площадке детей с инвалидностью, воспитанников детских домов и социальных учреждений из Донбасса, Забайкалья, Курска, Москвы, Подмосковья и Белоруссии.

Для юных химчан участие стало важным волонтерским опытом по поддержке и социализации сверстников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Особую силу мероприятию придало выступление известных артистов театра и кино, которые вышли на сцену вместе с детьми. Среди них были Гоша Куценко, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Анатолий Руденко, Лукерья Ильяшенко, Елена Борщева и Дмитрий Хрусталев. Также свои номера представили детские творческие коллективы и социальные театры.

«Сила фестиваля — в синергии. Когда известный артист берет за руку ребенка, только что пережившего тяжелые испытания, и они вместе выходят под свет софитов, — происходит чудо. Мы дарим детям не просто праздник, а точку опоры, мощный импульс для дальнейшей жизни», — отметила его основатель, актриса Евгения Короткевич.

Мероприятие прошло при поддержке Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви (РПЦ), аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также представителей органов власти и общественных организаций России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Химках появились 190 контейнеров для сбора ненужного текстиля для помощи людям.