Волонтеры из ЯНАО завершили экологическую миссию в Анапе
Ямальская команда волонтеров вернулась из Анапы после экологической миссии
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Волонтеры вернулись в родной регион после помощи в экологической миссии в Анапе, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Добровольцы из ЯНАО помогали бороться с последствиями нефтеразлива на Черноморском побережье. Отмечается, что на миссию выезжали северяне, имеющие опыт при ЧС, а также в сферах экологии и медицины.
Работа была проведена колоссальная: каждого из участников этой миссии назвали героем. Вывезли 120 кубометров загрязненного песка и грунта.
На месте находились 11 команд из разных регионов, в том числе и ЯНАО. Был сформирован масштабный волонтерский лагерь «Единой России» под названием «Черноморский рубеж». Благодаря их помощи с последствиями ЧП справились на участках успешнее.
Тем временем жители Анапы открыли купальный сезон.