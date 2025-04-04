Волонтеры из ЯНАО завершили экологическую миссию в Анапе

Волонтеры вернулись в родной регион после помощи в экологической миссии в Анапе, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Добровольцы из ЯНАО помогали бороться с последствиями нефтеразлива на Черноморском побережье. Отмечается, что на миссию выезжали северяне, имеющие опыт при ЧС, а также в сферах экологии и медицины.

Работа была проведена колоссальная: каждого из участников этой миссии назвали героем. Вывезли 120 кубометров загрязненного песка и грунта.

На месте находились 11 команд из разных регионов, в том числе и ЯНАО. Был сформирован масштабный волонтерский лагерь «Единой России» под названием «Черноморский рубеж». Благодаря их помощи с последствиями ЧП справились на участках успешнее.

Тем временем жители Анапы открыли купальный сезон.