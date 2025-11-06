Волонтеры «ЛизаАлерт» преодолели тысячи километров в поисках пропавшей в тайге семьи

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжает масштабную операцию по розыску семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в горной тайге Красноярского края. Как сообщил председатель движения Григорий Сергеев, на сегодняшний день суммарный километраж, пройденный волонтерами, уже превысил 4600 км, передает NGS24.ru.

Сергеев обратил внимание на критическое ухудшение погодных условий в день исчезновения. По его словам, Усольцевы начали поход при комфортной температуре +26 °C, однако уже спустя несколько часов столбик термометра резко опустился.

Сейчас в районе поисков, который осложнен гористым рельефом, снежный покров местами достигает колена, что значительно затрудняет передвижение и работу спасателей.

Некоторые поисковые задачи, как отметил Сергеев, удастся выполнить только с наступлением теплой погоды.

Напомним, что более месяца назад семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и пропала. Несмотря на усилия тысяч волонтеров и следователей, в лесу не было обнаружено ни одной личной вещи пропавших, а в их доме отсутствуют какие-либо зацепки. В деле о таинственном исчезновении по-прежнему остается множество нестыковок.

Ранее сообщалось, что пропавшая в тайге женщина оказалась поклонницей индуистской богини смерти.