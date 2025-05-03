Волонтеры Подмосковья помогли преобразить парк «Патриот» в преддверии 9 Мая

В парке «Патриот» в округе Одинцово прошли памятные мероприятия в честь грядущего юбилея Победы. В событии участвовали свыше 500 человек, среди которых подмосковные волонтеры, активисты Всероссийского общества охраны природы и участники «Движения Первых».

Уникальный культурно-исторический комплекс «Патриот» собрал сотни людей на масштабной патриотической акции. К ней присоединилась преимущественно подмосковная молодежь. Как отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, участники смогли не только помочь преобразить территорию парка, но и почтить память защитников.

Особенностью акции в этом году стал масштабный геоглиф, который будет видно с высоты птичьего полета. Его высаживали из 8,3 тыс. саженцев дерена и пузыреплодника, создавая геометрические и фигурные узоры. В рамках схода в парке создали зеленую надпись «80 Лет Победы» и изображение пятиконечной звезды — главного символа Победы. Геоглиф собрал в себе имена Героев ВОВ и участников СВО.

Также напомнили, что в парке заработал «Поезд Победы» с десятью тематическими вагонами. В нем создали эффект полного погружения, предусмотрев элементы дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия экспозиция. Это 79 панорам, 158 интерактивных элементов, 159 оцифрованных фотографий экспонатов. Благодаря этому посетители смогут максимально прочувствовать атмосферу истории.

«Поезд Победы» как проект реализует Министерство науки и высшего образования РФ, ОАО «РЖД» и движение «Волонтеры Победы». Команда «Невского баталиста» и медиагруппа «Красный квадрат» работают над экспозицией. Общими усилиями создали уникальный и нескучный формат, который помогает ближе знакомить жителей с событиями прошлого.

Отметим, что исторический поезд курсирует по РФ и Беларуси с октября 2020 года. С этого года затронут и Абхазию. Поезд побывал уже в 229 городах, взяв в путешествие 1 220 000 человек.

Попасть на патриотические мероприятия в парке с 3 по 7 мая может любой желающий. С организацией экскурсий будут помогать более 120 волонтеров Подмосковья. Активисты будут встречать и сопровождать гостей, подсказывать, раздавать георгиевские ленты.

Ранее сообщалось, что патриотический проект «Города-герои — города героев» стартовал в Москве.