«Волонтеры Подмосковья» расчистили снег у дома ветерана СВО в Бронницах

Общество

Фото: [Ольга Антонова]

Бронницкая организация «Волонтеры Подмосковья» расчистила снег у дома ветерана СВО Николая Рудака. Из-за полученного ранения военнослужащему сложно справляться с тяжелой физической работой.

«Ребята пришли с задором и работали очень быстро. Видно, что делают это от души. Это дорогого стоит», — отметил он.

Добровольцы подчеркнули, что готовы помогать в любую погоду — оказывать поддержку жителям и помогать с содержанием территорий памятников.

Ранее об уборке снега в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

