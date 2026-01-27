«Волонтеры Подмосковья» расчистили снег у дома ветерана СВО в Бронницах
Фото: [Ольга Антонова]
Бронницкая организация «Волонтеры Подмосковья» расчистила снег у дома ветерана СВО Николая Рудака. Из-за полученного ранения военнослужащему сложно справляться с тяжелой физической работой.
«Ребята пришли с задором и работали очень быстро. Видно, что делают это от души. Это дорогого стоит», — отметил он.
Добровольцы подчеркнули, что готовы помогать в любую погоду — оказывать поддержку жителям и помогать с содержанием территорий памятников.
