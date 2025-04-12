Волонтеры помогли семье участника СВО в Подольске очистить двор от снега

Волонтеры оказали поддержку семье участника специальной военной операции, помогая им справиться с последствиями апрельского снегопада. С такой просьбой к «Волонтерам Подмосковья» обратилась Элен, супруга военнослужащего. О помощи добровольцев рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Как стало известно, недавно мужчина, который живет в Подольске, вернулся домой после участия в специальной военной операции. Из-за ранения, полученного на фронте, он не мог самостоятельно очистить двор от снега. В рамках акции «Военный десант» на помощь пришли местные добровольцы.

Ребята за пару часов не оставили во дворе и снежинки от лежавших там все последние дни гор снега после прошедшего в начале апреля в Подмосковье циклона.

В пресс-службе администрации городского округа Подольск также добавили, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Подольске началась акция «Военный десант». В её рамках добровольцы помогают ветеранам и детям войны в решении бытовых вопросов.

Ранее сообщалось, что в соседних Химках 12 апреля проводился сбор гуманитарных грузов для участников СВО.