Жителям Химок предложили помочь со сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Химках в субботу, 12 апреля, проводится сбор гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация городского округа Химки.

Сбор гуманитарки ведется в рамках проекта «Доброе дело», который реализуется в Московской области. Все желающие могут сдать в пункт приема помощь для военнослужащих и мирных жителей, которые сейчас находятся на территории, где ведутся боевые действия. В список тех вещей, которые можно сдать для отправки на СВО, входят новая одежда, обувь, спальные мешки, постельное, медикаменты, батарейки и многое другое.

«Также можно передать гигиенические принадлежности, каски, бронежилеты, радиостанции, маскировочные костюмы», — указано в микроблоге.

Прием вещей будет проводиться в Региональном ресурсном центре организации «Волонтеры Подмосковья», который находится по адресу улица 9 Мая, дом 18Б. Вещи принимают с 10.00 до 14.00.

Ранее сообщалось, что всех жителей Химок пригласили написать 12 апреля «Космический диктант». Его проводят в Умной библиотеке. Участникам предстоит справиться с видеовикториной: ответить на 30 вопросов на космическую тематику. Задания прочитают космонавты, артисты, деятели культуры, политики и члены экипажа МКС.