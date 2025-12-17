Волонтеры вручили детям в уфимской больнице подарки в рамках акции «Коробка храбрости»

В Уфе в рамках всероссийской акции «Коробка храбрости» маленькие пациенты больницы скорой помощи № 22 получили специальные подарки, призванные поддержать их во время сложного лечения и реабилитации. Традиционную благотворительную инициативу в республике реализуют активисты и сторонники партии «Единая Россия».

«Коробка храбрости» — это всероссийский проект, суть которого заключается в том, чтобы награждать детей за смелость, проявленную во время болезненных медицинских процедур. После уколов, перевязок или других неприятных манипуляций ребенок может выбрать из такой коробки небольшой подарок — игрушку, набор для творчества или сладость.

