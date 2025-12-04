Волосы белее бумаги: колорист из Подмосковья стала чемпионом мира по блондированию

Российское парикмахерское искусство вновь на высочайшем мировом пьедестале. На престижном чемпионате мира по парикмахерскому искусству, макияжу и нейл-дизайну, прошедшем в 2025 году, золотую медаль в одной из самых сложных и зрелищных категорий «Окрашивание в блонд» завоевала Ирина Третьякова, колорист из подмосковного Одинцова. Подробности об этом триумфе узнал REGIONS .

Турнир прошел при высокой конкуренции: он собрал 1200 мастеров из 44 стран. По признанию самой мастерицы, у нее сразу было предчувствие победы. Ее «блонд белее бумаги» — не случайность, а результат года целенаправленной подготовки и 25 лет общей практики, посвященной исключительно искусству колористики.

Ключевым фактором успеха стал давний творческий альянс с моделью Марией, их сотрудничеству уже десять лет. Этот тандем, уже имеющий титул чемпионов Московской области и бронзу национального этапа в Сочи в 2023 году, продемонстрировал идеальную синергию: модель сознательно пошла на укорочение волос для лучшего восприятия цвета, а мастер продумала каждую деталь, от микроскопического перехода оттенков до гармоничного завершающего образа.

Для индустрии красоты Подмосковья и России в целом это мощный сигнал о высочайшем уровне локальных специалистов, чьи услуги соответствуют мировым эталонам. Для клиентов — прямое доказательство, что достичь идеального, здорового и стойкого блонда международного класса возможно в салоне у себя в городе.

Ирина Третьякова, активно занимающаяся обучением, уже транслирует свой чемпионский опыт: она проводит мастер-классы, где деконструирует технологии победы, делясь конкретными методиками работы с пигментом, средствами и концепцией образа. Это ускоряет профессиональный рост целого поколения колористов, поднимая общую планку качества услуг на рынке.

