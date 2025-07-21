Лидер киевского режима Владимир Зеленский захотел переговоров с Россией, что стало неожиданной сменой его позиции. Life.ru узнал о «волшебном пенделе», который заставил бывшего комика пойти против своего политического курса. За комментарием издание обратилось к депутату Госдумы Дмитрию Белику.

По словам парламентария, на позицию Зеленского повлияло ухудшение ситуации на фронте, внутренний кризис и давление со стороны западных партнеров. Массированные удары по украинской инфраструктуре и энергетике лишили Киев стратегических преимуществ, а нарастающее недовольство внутри страны делает текущий курс все менее устойчивым.

Еще одним фактором могло стать давление Вашингтона. По данным источников, США все активнее подталкивают Киев к диалогу, понимая, что затяжной конфликт несет риски не только для Украины, но и для самих западных стран. Зеленский, пытаясь сохранить лицо, теперь демонстрирует «готовность к миру», хотя ранее отвергал любые контакты с Москвой.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу переговорных групп уже на следующей неделе.

Ранее стало известно, зачем Лондон вооружает киевский режим перед возможными переговорами с Москвой.