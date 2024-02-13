Волынец взяла на контроль инцидент с жительницей Казани, усадившей ребенка за руль

В Казани женщина усадила маленького ребенка на колени и ездила так с ним за рулем. История вызвала интерес у органов правопорядка, а также у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец. Ее комментарий передает RT .

По правилам, детей до 7 лет нужно перевозить в специальных автокреслах с ремнями. Однако автоледи из Казани решила проигнорировать существующую норму, усадив ребенка себе на колени. В это время она была за рулем. Инцидентом заинтересовались в ГИБДД и МВД. Ситуацию прокомментировала и Волынец, которая взяла историю под личный контроль.

«Вообще непонятно, какими мотивами руководствовалась эта женщина. Есть предположение, что у нее не было детского кресла, и она не могла иным образом в этой машине перемещаться с ребенком, что, конечно, не снимает с нее ответственности и не позволяет такую ситуацию. Необходимо было воспользоваться услугами общественного транспорта или такси», — рассказала собеседница RT.

Передвижение с ребенком на коленях во время управления транспортом несет угрозу для жизни матери и малыша. Сейчас женщину разыскивают, чтобы привлечь к административной ответственности за нарушение правил.

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