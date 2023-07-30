Украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что в очередной раз получил шевроны от военнослужащих, а также отметил силу и мужество украинского спецназа.

Пользователи из Европы в комментариях отметили, что Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть взгляды на продолжающиеся смерть украинского народа и согласиться на мирные переговоры.

«Умереть без всякой причины, за исключением того, что Джо Байден присылает вам деньги. Я бы пересмотрел продолжающееся кровопролитие»; «Новая волна призывов. Когда вы согласитесь на мирные переговоры? Почему бы тебе не отправить свою семью на передовую? Зачем вы всех этих украинцев на мясорубку отправляете?» — пишут европейцы.

Один из комментаторов подчеркнул, что происходящий конфликт, а также смерти украинцев поддерживаются киевским режимом для личного пиара.

«Первый конфликт, который поддерживается исключительно с целью пиара. Актер-президент воображает, что наконец-то попал в голливудский спектакль! Реальность просто не его проблема — Вашингтон устроил себе комфортную пенсию после окончательного раздела», — заявил юзер.

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