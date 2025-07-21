Министерство обороны США объявило тендер на поставку 370 современных приборов ночного видения для вооруженных сил Молдавии. В беседе с RT капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин объяснил , в чем интерес американцев в вооружении Кишинева.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, оборудование будет передано в рамках программы военной помощи, направленной на повышение совместимости молдавской армии со стандартами НАТО. Однако эксперты отмечают необычно крупный объем поставки для небольшой молдавской армии.

По оценке Дандыкина, для страны с численностью вооруженных сил около 6 000 человек 370 приборов — это серьезное усиление. По его мнению, в первую очередь вооружение дадут спецподразделениям, снайперским и разведывательным группам.

Аналитик также видит в этой поставке часть стратегии НАТО по постепенной интеграции Молдавии в западную систему безопасности. США последовательно переводят молдавскую армию на свои технические стандарты. Эксперт полагает, что в будущем натовцы смогут использовать молдавских бойцов в своих операциях. Однако сами они, вероятно, пойдут неохотно. Только недавно, как напоминает RT, четверо молдавских военных погибли на украинском полигоне в Херсонской области.

Отметим, что тендер предусматривает поставку не только самих приборов, но и 740 перезаряжаемых батарей к ним. Крайний срок подачи заявок — 17 июля 2025 года, после чего оборудование будет доставлено через Абердинский полигон — ключевой логистический центр армии США.

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