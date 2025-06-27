Вооруженного студента задержали в московской академии

В Москве студент академии имени Гнесиных устроил конфликт в администрации вуза, угрожая педагогу ножом и пневматическим пистолетом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел перед экзаменом — 20-летний музыкант четвертого курса вошел в кабинет проректора и распылил перцовый газ. По сигналу тревоги на место прибыли бойцы Росгвардии. Они оперативно задержали молодого человека и передали его полиции. Как выяснилось, причиной нападения стала личная неприязнь.

При задержании у студента изъяли холодное оружие, пневматический пистолет и баллончик с перцовым газом. В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что угрозы были озвучены, но физического насилия удалось избежать.

При этом отметили, что экзаменационный процесс не был сорван.

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