Вооруженные силовики ворвались на рынок в Ростове

Вооруженные полицейские стянулись на Нахичеванский рынок в Ростове, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсети.

Канал «Тютина».опубликовал видео, на котором зафиксировано прибытие силовиков на Нахичеванский рынок. Правоохранители были вооружены, среди них также находились работники ГИБДД.

По предположению жителей, визит силовиков на рынок связан с миграционными рейдами. Их стали проводить активнее в России после теракта в Подмосковье.

Отмечается, что прибывшие сотрудники структур не помешали работе рынка: продавцы стояли за прилавками, покупатели спокойно перемещались по рядам. Полагают, что в ходе рейда проверяли потенциальных нарушителей миграционного законодательства. Однако официального комментария по ситуации не было.

Напомним, в Электроуглях обнаружили швейный цех с работниками-мигрантами. Они находились в РФ нелегально.