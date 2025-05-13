Вооруженные столкновения начались в столице Ливии: в Триполи слышна интенсивная стрельба

В Триполи, столице Ливии, произошли вооруженные столкновения. По информации местных СМИ и агентства Reuters, в городе была слышна интенсивная стрельба. В результате перестрелки погиб один из военных командиров и высокопоставленный представитель Правительства национального единства Абдула Гани аль-Кикли.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем объявлен комендантский час. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам оставаться в своих домах. Работа аэропорта в столице временно остановлена, все рейсы перенаправляются в близлежащие города.

В данный момент в различных частях города Триполи периодически раздаются звуки выстрелов, а на улицах можно увидеть военную технику.

По мнению экспертов, эти волнения могут стать отправной точкой для нового этапа «гражданского противостояния в государстве, где после свержения Каддафи в 2011 году воцарился политический беспорядок».

Ранее сообщалось, что власти Ливии рассматривают возможность присоединения к БРИКС.