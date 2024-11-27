Вооруженный краснодарец украл интимные игрушки из магазина на 17 тысяч рублей

Мужчина в маске и с ножом ворвался в магазин 18+ в Краснодаре. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , похитителя пикантных товаров задержали.

Инцидент попал на видео. На нем мужчина, закрывший лицо маской, начинает угрожать женщине-продавцу магазина на улице Генерала Шифрина. С ножом в руках грабитель говорит, что к ним «за покупками пожаловал маньяк». Налетчик потребовал сложить в черный пакет все фаллоимитаторы, что есть в наличии.

После того, как сотрудница последовала инструкции, мужчина покинул магазин. Как отмечает городское управление МВД, подозреваемый успел забрать четыре разноцветных игрушки на общую сумму 17 тысяч рублей.

Примечательно, что после задержания мужчина не смог дать внятных объяснений по поводу ограбления. Он заявил, что вовсе «не помнит момент преступления». За содеянное ему предстоит ответить по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Неудавшемуся «маньяку» грозит до 10 лет лишения свободы.

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