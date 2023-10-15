Вооруженный ножом и перцовым баллончиком москвич пошел на штурм охраны и посетителей бара Сергея Жукова на Арбате

Как передает SHOT со ссылкой на очевидцев инцидента, молодой человек в баре «Евгенич», названного в честь солиста группы «Руки вверх», сначала изрядно перебрал, а после начал приставать к другим посетителям злачного заведения.

Когда словесные аргументы иссякли дебошир схватился за нож. Пытавшимся разрулить потасовку охранникам бара также досталось. В них буйный посетитель распылил перцовый баллончик.

В итоге смутьян был принудительно выведен на улицу и передан в руки полицейским. приехавшим по тревожной кнопке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По счастью никто из посетителей заведения не пострадал.

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