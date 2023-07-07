Вооруженный ножом мазохист в Лондоне приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца

Как пишет The Daily Mail, в ответ на просьбу полицейских объяснить свой поступок молодой человек нанес себе ножом несколько ранений и наотрез отказался идти на контакт.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители не оставляют попыток решить вопрос мирно. Однако все попытки поговорить с незнакомцем терпят фиаско. На вид мужчине 35-40 лет. Мотивы его поступка остаются невыясненными.

На месте происшествия уже дежурят сразу несколько карет скорой помощи. Прилегающая к Букингемскому дворцу территория оцеплена полицией. Однако зевак с каждой минутой становится все больше.

Ранее сообщалось, что предпринимательницу из Подмосковья экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 млн рублей.