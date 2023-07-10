Вопреки коллективному Западу: почему некоторые зарубежные компании не хотят уходить из РФ

Некоторые западные компании заявляют, что не планируют уход из РФ и выражают надежду на скорое окончание специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Однако как рассказал кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарных дисциплин» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков, пока надеяться на такой исход не стоит.

«Прежде всего, надо понимать, что принятие решения о завершении СВО зависит только от высшего военно-политического руководства Российской Федерации, и оно будет принято тогда, когда цели СВО будут достигнуты», — пояснил доцент в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, представители западных корпораций не хотят лишаться многомиллионных прибылей, которые им дает деятельность в нашей стране.

«Они хотели бы восстановить существовавшие логистические цепочки, позволявшие перемещать продукты, товары, финансовые и человеческие ресурсы и информацию. Поэтому их заявления можно воспринимать как некую легитимацию, почему они находятся в Российской Федерации, несмотря на позицию коллективного Запада по этому вопросу», — уточнил социолог.

Кроме того, подчеркнул Башлыков, укрепления рубля в связи с подобными утверждениями тоже вряд ли стоит ожидать. Скорее, более значимыми факторами для этого является активизация внешней торговли РФ, а также денежно-кредитная политика Центробанка.

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