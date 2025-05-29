Вопросы обращения с отходами строительной отрасли обсудили на площадке Торгово-промышленной палаты РФ

Главной темой совместного заседания Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии и комитета ТПП РФ по предпринимательству в строительной сфере, прошедшего 28 мая, стало управление отходами, образующимися при строительстве и сносе зданий, а также возможности повторного использования материалов в строительстве.

Открыли мероприятие Андрей Луговой, председатель Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, являющийся также депутатом Государственной думы, и Ефим Басин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в строительной сфере и президент ассоциации «Саморегулируемая организация „Межрегиональное Объединение Строителей“».

Заместитель председателя Совета, директор по развитию экономики замкнутого цикла Российского экологического оператора (РЭО) Игорь Забралов выступил в роли модератора.

«В России активно развивается жилищное и промышленное строительство, модернизируется транспортная сеть, реализуются программы реновации и улучшения городской среды. Как следствие, объемы строительных отходов постоянно увеличиваются. Мы видим большой потенциал в использовании вторичного сырья, образующегося не только в строительстве, но и в других отраслях, таких как ЖКХ и нефтехимия. Поэтому взаимодействие компаний, занимающихся переработкой отходов, и строительных организаций имеет стратегически важное значение», — отметил Игорь Забралов.

Он также предложил организовать специализированную выставку-форум, посвященную продукции, созданной из переработанного сырья, включая стройматериалы и элементы благоустройства. Целью мероприятия станет популяризация товаров из вторичных ресурсов, которые по своим характеристикам не уступают аналогам, произведенным из первичного сырья.

В заседании приняли участие представители научных кругов и бизнеса, различных деловых ассоциаций, института развития АО «ДОМ.РФ», а также представители профильных федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минприроды России, Минстроя России, Минпромторга России и ФАУ «РОСДОРНИИ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.