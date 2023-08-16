Вопросы организации психологической помощи для участников СВО обсудят в рамках форума «Армия-2023»

Вопросы организации психологической помощи для участников спецоперации обсудят на круглом столе, который состоится в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Круглый стол предусматривает три секции. На первой докладчики расскажут о нормативно-правовом регулировании оказания психологической помощи, на второй — обсудят организацию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, а также вопросы подготовки психологов, на третьей секции пройдет дискуссия о возможностях классического и современного психологического инструментария для выполнения задач по оказанию психологической помощи военнослужащим.

С докладами в рамках круглого стола выступят ведущие психологи силовых ведомств и общественных организаций, в том числе руководитель департамента психологической работы российского министерства обороны Валентина Барабанщикова, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко, помощник зампреда Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Круглый стол состоится завтра в КВЦ «Патриот». Организаторы мероприятия: ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России», государственный фонд «Защитники отечестве» и департамент психологической работы Минобороны РФ. Трансляция будет доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участника спецоперации из Наро-Фоминска.

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