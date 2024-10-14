Вопросы про гробы вывели из себя исполнительницу хита «Матушка-земля» Куртукову

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова нервно отреагировала на вопрос про гробы от журналистов. После этого она прервала пресс-подход в Кремлевском дворце, передал корреспондент URA.RU .

Куртукова приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце, вышла на сцену в народном сарафане и как ожидалось, спела на ура. После этого звезда отправилась к журналистам, пообщалась с ними о многом: про уважение, традиционные ценности, про образ, творчество, а также идею включения ее песен в школьную программу. Однако нашлась тема, которая оказалась чуть ли не табу. Один из журналистов спросил, что артистка думает про исполнителей, которые ложатся в гробы на съемках клипов. Тут же Куртукова изменилась в лице, вздохнула и развернулась прочь от толпы собеседников.

«Артистка не может ответить на ваши вопросы, у нее нет времени», — отвечала рядом стоявшая помощница звезды.

Певица скрылась в гримерке и по неизвестной причине больше с журналистами не разговаривала. Как отметили присутствующие, артистка была не в настроении.

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