Вопросы выплаты компенсаций пострадавшим от мошеннических действий гражданам обсудят в Подмосковье

В Подмосковье в следующий вторник пройдет прямой эфир, который будет посвящен вопросам выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ведомство принимает заявки на участие в Дне открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи.

«Все участники получат разъяснения в онлайн режиме по вопросам выплаты компенсации гражданам пострадавшим от мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 12:00 завтрашнего дня, сделать это можно по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00, доб. 47923, 47925.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.