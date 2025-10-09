Вор, грабивший дома без трусов, полгода скрывался от полиции в полях

В Таиланде правоохранительные органы задержали необычного преступника, совершавшего кражи без одежды, пишет издание Bangkok Post.

51-летнего Чалиау Кхрамкратхока арестовали 7 октября в округе Чокчай провинции Накхонратчасима после более чем шестимесячных поисков. Мужчину искали с марта за серию краж, совершенных в Чокчае и соседних округах.

Особенностью преступника стало то, что он совершал все противоправные действия полностью обнаженным. Это фиксировали камеры видеонаблюдения.

Несмотря на наличие дома в Чокчае, после совершения преступлений Кхрамкратхок скрывался в рисовых полях.

На допросе задержанный объяснил свои необычные действия желанием избежать опознания по одежде. Также он указал, что снимал одежду из-за дождя, который мог испортить вещи.

Ранее сообщалось, что в Сеуле обнаженный мужчина вынес мясо и алкоголь из ресторана.