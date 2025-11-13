Воришку призвали сдаться: в подмосковном ПВЗ нагло украли чужой заказ

В подмосковном Чехове разворачивается детективная история с участием покупателя, вора и пункта выдачи заказов. Местный житель, чью посылку из ПВЗ унес неизвестный мужчина, пока дает ему шанс добровольно вернуть товар. Подробности истории выяснил REGIONS .

Инцидент произошел 25 октября между 12:45 и 13:10, но с тех пор ни коробка, ни «случайный» покупатель так и не объявились. Сначала пострадавший списал случившееся на человеческую ошибку, однако спустя две недели пустого ожидания его терпение лопнуло. Через соцсети он напрямую обратился к виновнику, предупредив, что в ближайшее время напишет заявление в полицию для изъятия записей с камер наблюдения.

Чеховский юрист Анатолий Грачев разъяснил важный юридический нюанс: пока товар не передан конечному покупателю, за его сохранность материально отвечают маркетплейс или пункт выдачи. Однако если заказ уже был оформлен на конкретного человека, а забрал его кто-то другой — это прямой повод для немедленного обращения в полицию. Промедление в таких случаях снижает шансы на поимку злоумышленника, которого по «горячим следам» найти гораздо проще.

Ранее сообщалось, что хитрую схему с подменой обуви провернули в подмосковном пункте выдачи.