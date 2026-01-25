Воркуту отцепили от Петербурга: хваленый рейс РЖД сходит с маршрута

С 29 марта пассажирское железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Воркутой претерпит изменения, выяснил Bnkomi. ОАО «РЖД» официально подтвердило отмену прямого поезда №77/78, который стабильно связывал Заполярье с северной столицей. Вместо единого состава будет действовать новая логистическая схема с использованием беспересадочных вагонов.

Основной альтернативой теперь станет поезд №93/94 сообщением Лабытнанги — Санкт-Петербург, к которому в Котласе Южном будут присоединять вагоны из Воркуты. Дополнительно часть вагонов планируется включать в состав московского поезда №375/376.

Формально количество рейсов не сократится, однако возрастет общее время в пути. Если прямой состав преодолевал расстояние за 1 день 22 часа, то путь в беспересадочном вагоне через Москву займет ровно двое суток.

Подобные изменения, позиционируемые компанией как оптимизация, напрямую влияют на комфорт и бюджет путешественников. Пассажирам важно заранее уточнять новое расписание и схему формирования составов при покупке билетов. Стоимость проезда, по предварительным данным, останется в прежнем диапазоне: от 5 тысяч рублей в плацкарте до 12 тысяч в купе. Однако при выборе более длинного маршрута через Москву фактор дополнительных суток в пути может стать решающим.

РЖД заверила, что в случае роста спроса будет рассмотрена возможность подачи дополнительных вагонов, но гарантии восстановления прямого беспересадочного сообщения на данный момент не даны.

Ранее сообщалось, что с 2026 года билеты на поезда РЖД вырастут в цене, особенно в летний сезон.