Воробьев поблагодарил подмосковных неонатологов за спасенных детей и добрые сердца

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил поздравления неонатологам в связи с их профессиональным праздником, который отмечается в этот день, 5 апреля, в субботу. Глава региона отметил, что в Московской области трудятся 256 специалистов в этой области медицины.

В своем Телеграм-канале Воробьев сообщил, что за прошедший год в отделениях интенсивной терапии новорожденных получили помощь 348 детей с весом от 1 до 1,5 кг. Также было проведено лечение для 291 ребёнка с критически низкой массой тела — до 1 кг.

«Сегодня День неонатолога! Это самые первые врачи, которые следят за здоровьем новорожденных первые 28 дней их жизни, а еще — спасают малышей, появившихся на свет раньше положенного, и помогают им стать здоровыми», — приводится в поздравлении губернатора.

Воробьев отметил, что за каждым спасенным новорожденным стоит напряженная и внимательная работа врача-неонатолога. Он поведал о некоторых из них — истинных профессионалах своего дела.

Сергей Пряхин из города Наро-Фоминск, который находится в Московской области, в детстве мечтал стать врачом. Он переехал в этот регион из Крыма.

Роман Горошко решил стать неонатологом после того, как у него родилась дочь. Анастасия Петрова и Алина Маслова пошли по стопам своих матерей и уже спасли множество новорождённых. Александр Поволоцкий занимается транспортировкой недоношенных детей. Ежегодно через его руки проходят тысячи младенцев.

«От всего сердца поздравляю всех неонатологов с профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд, здоровье наших детей и добрые сердца», — добавил губернатор Московской области.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что неонатологи Подмосковья с начала года спасли 41 новорожденного ребенка с экстремально низкой массой тела — менее 1 кг.