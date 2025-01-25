Воробьев поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днем студента

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил парк Ларисы Лазутиной в Одинцове в субботу, 25 января, чтобы поздравить студентов МГИМО-МЕД с их праздником.

В России 25 января отмечают День студента. В честь этого события в парках Московской области организуют развлекательные мероприятия. Гостей ждут дискотеки на льду, беспроигрышные лотереи, выступления музыкантов с песнями под гитару и интеллектуальные викторины.

Воробьев пожелал всем присутствующим, чтобы они всю жизнь пронесли в душе не сравнимые ни с чем минуты студенческого братства.

«Ребята, я хочу вас поздравить, мы первый раз встречаемся. Хочу пожелать, чтобы все самые смелые мечты, которые вы носите в себе, в своих светлых головах и добрых сердцах, вы реализовали, чтобы ваше студенческое братство запомнилось вам. Запомнилось таким образом, чтобы, несмотря на годы, десятилетия нашей жизни, увидев друг друга, вы улыбались, вы обнимались, вы вспоминали свои студенческие годы», — обратился к студентам Воробьев.

Глава региона выразил признательность руководителю учебного заведения Марку Курцеру за содействие в осуществлении инициативы по созданию в Московской области нового медицинского вуза.

Напомним, что в настоящее время в университете обучается около 150 студентов. Они осваивают профессии, связанные с медициной, такие как хирургия, онкология, акушерство и гинекология, терапия. Эти специалисты призваны сохранять здоровье людей и спасать жизни.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин приехал в МГУ, чтобы поздравить студентов с Татьяниным днем и вручить орден.