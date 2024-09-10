Воробьев сообщил о гибели 9-летнего ребенка от атаки БПЛА в Подмосковье

При ночной атаке ВСУ на Московскую область погиб маленький ребенок. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил оперативную информацию по продолжающейся ночной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. С его слов, всего ПВО в городских округах Люберцы, Подольск, Домодедово, Коломна и Раменское было ликвидировано 14 дронов.

«В результате атаки беспилотника ВСУ в Раменском погиб 9-летний ребенок», — написал Андрей Воробьев.

Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

На месте падения вражеских дронов работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.