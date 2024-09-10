В столичных аэропортах после атаки украинских БПЛА на Москву задержаны десятки рейсов

Ночная атака вражеских беспилотников на Москву привела к тому, что в столичных аэропортах был сорван график приема и отправки гражданских воздушных судов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, десятки рейсов задержаны в Шереметьево и Домодедово, а также во Внуково. Данных о состоянии в Жуковском пока нет.

К настоящей минуте официальных заявлений от представителей столичного авиаузла в СМИ не поступало.

Напомним, к этой минуте число атаковавших Подмосковье в ночь на вторник, 10 сентября, дронов ВСУ составило семь БПЛА. Ранее Собянин сообщил, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в районе 3:30 ночи вторника, 10 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.