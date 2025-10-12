Воронежцы услышали оглушительный грохот в небе
В небе над Воронежем прогремел оглушительный грохот, слышный во всем городе
Сегодня вечером, 12 октября, над Воронежем прогремел оглушительный грохот. Этот звук был слышен во всех частях города, как на одном берегу, так и на другом. Об этом сообщил портал «МОЁ! Оnline Воронеж».
Кроме того, сообщения о звуке поступают из Семилукского и Хохольского районов.
В настоящее время в регионе не объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов или какие-либо иные предупреждения.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила пять беспилотников над территорией Крыма.