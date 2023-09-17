«Воруют жизнь»: эзотерик Полякова рассказала, как избавится от крадника

Если вы заметили, что все валится из рук, неудачи преследуют, а жизнь с каждым днем становится все тяжелее, не спешите роптать на судьбу, лучше проверьте квартиру. Не исключено, что вы найдете странный предмет в виде куколки или земли с перьями. Тогда станет понятно, что причина всех неудач в краднике.

Эзотерик Виолетта Полякова рассказала, как крадники воруют жизнь людей и как от них избавится.

Воруют здоровье

По ее словам, крадники приносят в дом тех, кому отчаянно завидуют.

«Крадники — это подклады. Они могут быть в виде вольтов кукол, волос с перьями, иголок или монет, завернутых в красную или черную тряпку, в виде соли и даже в виде могильной земли», — заявила Полякова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Получив крадник, человек, у которого дела шли в гору, с ужасом обнаруживает, что его бизнес рушится, а стабильное финансовое положение начинает резко ухудшаться, добавила эзотерик.

«Если подклад сделан на здоровье, то человек начинает требовать очень много воды, его мучает жажда, ему сняться кошмары. Крадник притягивает к себе негатив и из-за этого у человека начинается полоса неудач», — отметила собеседница издания.

Сожгите или утопите

Крадник ни в коем случае нельзя брать руками, предупредила Полякова. Его можно подобрать красной тряпкой, потому что именно она не пропускает магическую энергетику. Подклад нужно обязательно сжечь, посоветовала эзотерик. А если крадник в виде земли или соли, то нужно найти воду и выбросить туда.