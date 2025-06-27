Воры ограбили дом актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает телеканал NBC News.

Грабителям удалось вынести что-то из имущества актера, но точная сумма ущерба неизвестна.

Сотрудники полиции установили, что грабители проникли в дом актера через окно.

Разыскиваются трое подозреваемых.

Вилла актера – не последний случай в череде краж со взломом, которые часто в последние несколько лет происходят в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии. Жертвами чаще всего становятся знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошли антивоенные митинги из-за авиаударов по Ирану.