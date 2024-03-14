Восемь бургерных популярной ресторанной сети работают в Подмосковье

Восемь из 36 заведений общественного питания ресторанной сети «Стейк&Бургер» от компании «Мираторг» работают в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мираторг» — один из крупнейших российских производителей продуктов питания. На заводе в подмосковном Домодедово выпускается порядка 230 наименований блюд <…>. Наши заведения общественного питания постоянно внедряют передовые технологии приготовления и расширяют ассортимент блюд, а также стараются приятно удивлять и радовать гостей новыми вкусами», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что в меню «Стейк&Бургер» представлены несколько видов бургеров с разными начинками, закуски, салаты, напитки и не только. Кроме того, к весенне-летнему сезону в заведении появятся новинки. В том числе, десерты ручной работы, картофель фри с овощами гриль и ореховым соусом, стейк-салат с перцем и кукурузой, приготовленный на гриле.

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