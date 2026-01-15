Восемь часов борьбы за жизнь: как команда хирургов в прямом смысле вытаскивала шар из живота

В Свердловском областном онкологическом диспансере проведена операция по удалению гигантской опухоли у 50-летнего пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения, передает РБК.

Новообразование — липосаркома, развившаяся из жировой ткани в забрюшинном пространстве, весило более 60 килограммов. Опухоль росла приблизительно 20 лет. За это время она полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость и оказывая давление на нижнюю полую вену.

Особенностью данного вида опухолей является сложность ранней диагностики, так как на начальных этапах они визуально схожи с жировой прослойкой. Масса тела пациента за месяц до операции увеличилась с 150 до 180 килограммов из-за резкого роста новообразования.

Хирургическое вмешательство, продолжавшееся 7 часов 40 минут, проводила бригада из восьми специалистов под руководством заведующего отделением абдоминальной онкологии Вадима Голоднова. Из-за высокого риска массивной кровопотери и тромбоэмболии была задействована система реинфузии для возврата собственной крови пациента. Также требовалась специальная подготовка, включавшая особую укладку пациента на операционном столе и планирование интубации для искусственной вентиляции легких, так как мужчина не мог долго находиться в положении на спине.

Опухоль была удалена в полном объеме. Попытка ее взвесить оказалась невозможной, так как максимальная шкала медицинских весов составляла 60 килограммов. Состояние пациента стабилизировалось.

