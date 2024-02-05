Восемь человек задержали после вооруженного нападения на полицейских в Кузбассе

Всю банду, которая устроила нападение на сотрудников ГИБДД в Киселевске, задержали. У многих участников имеется криминальное прошлое. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на пресс-службу СК Кузбасса.

Восемь человек в возрасте от 18 до 28 лет устроили нападение на полицейских. Они использовали обрез и пневматический пистолет, угрожая жизням и здоровью сотрудников ГИБДД.

Согласно предварительной версии, все началось с того, что инспекторы остановили на дороге 34-летнего водителя ВАЗ-21099 в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования отказался, а пока общался с правоохранителями, на место подъехали четыре машины, откуда вышли знакомые водителя.

28-летний приставил предмет, похожий на пистолет, к грудной клетке 25-летнего силовика. Это вынудило полицейского взяться за табельное оружие.

«После этого он проследовал к своему автомобилю и достал предмет, похожий на «обрез» ружья, направил его в воздух и произвел выстрел, высказывая угрозы в отношении представителей власти», – сообщили в пресс-службе следственного комитета Кузбасса.

В результате были задержаны восемь человек, которые находились на месте инцидента. Водитель, который раньше привлекался за пьяную езду, рискует отправиться в тюрьму на три года. Ранее он был судим по уголовным статьям за кражу. Он также попадался на угрозах убийством и причинении вреда здоровью средней тяжести.

Еще шесть человек ответят за мелкое хулиганство: их продержат под стражей 14 суток в качестве меры административного наказания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина зарезал коллегу и закопал в поле.