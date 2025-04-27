Восемь фонтанов подготовили к работе в Подольске
Городские фонтаны запустят в Подольске с мая
Фото: [Медиасток.рф]
В городском округе Подольск к работе подготовили восемь фонтанов, которые планируют запустить с мая и до середины осени, сообщает Regions со ссылкой на информацию пресс-службы администрации и Министерства благоустройства Московской области.
Запуск городских фонтанов — всегда долгожданное событие для жителей. Завораживающий танец воды помогает не только получить визуальное наслаждение, но и стать спасение в жаркие дни.
Специалисты сняли зимние настилы, провели уборку, обработку. Впереди тестовый запуск, а после — уже «официальный» старт.
Так, к запуску подготовили следующие фонтаны:
- на бульваре имени Евгения Карелова;
- у ДК «Октябрь»;
- на улице Кирова;
- на бульваре Юности;
- на бульваре 65-летия Победы;
- у СДК «Молодежный»;
- у ДК «Машиностроитель»;
- в сквере Поколений.
Отметим, что фонтан в сквере Поколений обновили в 2024 году. Его теперь будут освещать 90 светильников, а струи будут бить до 20 м.
Ранее сообщалось, что более 100 жителей Подольска проголосовали за объекты благоустройства на Всероссийском субботнике.