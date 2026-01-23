Восемь лет спустя: Ирина Маирко вновь судится с Гогунским из-за алиментов на дочь Милану

Бывшая жена актера Виталия Гогунского, звезды сериала «Универ», снова подала на него в суд. Ирина Маирко требует пересмотра размера алиментов на их общую дочь Милану, заявив, что Гогунский в течение восьми лет систематически уклоняется от полноценных выплат, передает Starhit.

По словам юриста Анны Фроловой, представляющей интересы Маирко, проблема заключается не только в задержках платежей. Она утверждает, что актер сознательно занижает свой официальный доход, переводя деньги через компанию, оформленную на его мать. Таким образом, размер декларируемых средств не соответствует его реальным заработкам, что позволяет ему перечислять гораздо меньшую сумму, чем положено по закону.

Юрист подчеркивает, что цель иска — не только добиться материальной справедливости, но и пресечь саму возможность использования подобных схем уклонения от алиментов. По ее словам, Гогунский не просто уклоняется от выплат, но и публично раскрывает детали «серых схем», создавая негативный пример для миллионов. Дело уже находится на контроле судебных органов, и в ближайшее время ожидается окончательная правовая оценка действий актера.

Ранее сообщалось, что дочь-подросток Гогунского Милана Стар получила Mercedes за 13 млн и квартиру.