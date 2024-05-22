Восемь МКД ввели в эксплуатацию в Подмосковье в прошлом месяце

Восемь многоквартирных домов (МКД) более чем на 2,3 тысячи квартир ввели в эксплуатацию в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, два МКД ввели в Одинцовском округе, общая площадь квартир превышает тридцать пять тысяч квадратных метров. В Дмитровском округе введен один дом более чем на 500 квартир площадью свыше сорока четырех тысяч «квадратов». Также по одному МКД ввели в эксплуатацию в Мытищах, Коломне, Егорьевске, Пушкино и Ленинском округе.

В ведомстве добавили, что новая жилая площадь обеспечит жильем порядка трех тысяч подмосковных семей.

Как отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина, регион продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий.

«Развитие социальной инфраструктуры влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство больничного комплекса в Хотьково.