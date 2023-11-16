Восемь новых катков зальют в Подмосковье в декабре

В следующем месяце в Подмосковье откроются новые катки, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом», — сказал глава Минблаго Московской области.

Так, катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, на Советской площади в Коломне, на площади Дружбы в Истре, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, а также в центральных парках Пушкино, Наро-Фоминска и Богородского округа.

На всех катках будет работать прокат необходимого инвентаря и точки горячего питания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в лесных массивах Московской области откроют сразу десять новых зон отдыха.