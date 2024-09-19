Восемь прилетов за пару минут: «Военная хроника» сообщила об ударах «Искандеров» по Харькову

Армия России поражает военные цели ВСУ в Харькове, в городе звучит воздушная тревога. Как передает «Военная хроника», за несколько минут было нанесено не менее восьми ударов ракетами «Искандер».

Ракетную атаку ВС РФ подтверждают также украинские мониторинговые каналы и военная администрация Харьковской области. Последние приводят данные о пяти прилетах российских баллистических ракет.

Минобороны РФ данную информацию пока никак не комментирует. Сообщений о характере поражений в Харькове и наличию пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучала серия взрывов.